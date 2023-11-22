Леброн підкорив чергове досягнення в НБА

38-річний американець перетнув рубіж 39 тисяч очок у регулярці асоціації. Він став першим, кому підкорилося таке досягнення.

Джеймс допоміг "Лейкерс" здолати на домашньому паркеті "Юту" (131:99). Форвард відіграв 24 хвилини та встиг набрати 17 очок, зробити 7 підбирань і віддати 9 передач. Один із влучних кидків лідера "Лос-Анджелеса" став історичним.

Лідерство в списку найкращих бомбардирів регулярної першості Леброн захопив у попередньому сезоні. Тоді Джеймс став найрезультативнішим баскетболістом усіх часів, побивши рекорд Абдула-Джаббара. З історичним досягненням його привітала сім'я і сам попередній рекордсмен.

Хто такий Леброн Джеймс

Уродженець Огайо, виступав у школі Сент-Вінсент – Сент-Мері рідного Акрона. На драфті НБА-2003 обраний "Клівлендом" під 1-м номером і нині визнаний одним із найсильніших баскетболістів в історії.

Під егідою асоціації дебютував у сезоні 2003/04. У різний час захищав кольори "Клівленда" та "Маямі", а до Лос-Анджелеса перебрався перед сезоном 2018/19. Форвард був чемпіоном НБА з кожною зі своїх команд (2012, 2013, 2016, 2020).

Новачок року НБА-2004, чотириразовий MVP сезону та 4-разовий MVP фіналів асоціації. У складі збірної США Леброн тріумфував на двох Олімпійських іграх (2008, 2012). Широкі бізнес-інтереси Джеймса можуть поширитися на купівлю франшизи в Лас-Вегасі.