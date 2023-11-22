Леброн покорил очередное достижение в НБА

38-летний американец пересек рубеж 39 тысяч очков в регулярке ассоциации. Он стал первым, кому покорилось такое достижение.

Джеймс помог "Лейкерс" одолеть на домашнем паркете "Юту" (131:99). Форвард отыграл 24 минуты и успел набрать 17 очков, сделать 7 подборов и отдать 9 передач. Один из точных бросков лидера "Лос-Анджелеса" стал историческим.

Лидерство в списке лучших бомбардиров регулярного первенства Леброн захватил в предыдущем сезоне. Тогда Джеймс стал самым результативным баскетболистом всех времен, побив рекорд Абдула-Джаббара. С историческим достижением его поздравила семья и сам предыдущий рекордсмен.

Кто такой Леброн Джеймс

Уроженец Огайо, выступал в школе Сент-Винсент – Сент-Мэри родного Акрона. На драфте НБА-2003 выбран "Кливлендом" под 1-м номером и ныне признан одним из сильнейших баскетболистов в истории.

Под эгидой ассоциации дебютировал в сезоне 2003/04. В разное время защищал цвета "Кливленда" и "Майами", а в Лос-Анджелес перебрался перед сезоном 2018/19. Форвард был чемпионом НБА с каждой из своих команд (2012, 2013, 2016, 2020).

Новичок года НБА-2004, четырехкратный MVP сезона и 4-кратный MVP финалов ассоциации. В составе сборной США Леброн триумфовал на двух Олимпийских играх (2008, 2012). Широкие бизнес-интересы Джеймса могут распространиться на покупку франшизы в Лас-Вегасе.