Леброн покорил очередное достижение в НБА

38-летний американец пересек рубеж 39 тысяч очков в регулярке ассоциации. Он стал первым, кому покорилось такое достижение.

Джеймс помог "Лейкерс" одолеть на домашнем паркете "Юту" (131:99). Форвард отыграл 24 минуты и успел набрать 17 очков, сделать 7 подборов и отдать 9 передач. Один из точных бросков лидера "Лос-Анджелеса" стал историческим.

Лидерство в списке лучших бомбардиров регулярного первенства Леброн захватил в предыдущем сезоне. Тогда Джеймс стал самым результативным баскетболистом всех времен, побив рекорд Абдула-Джаббара. С историческим достижением его поздравила семья и сам предыдущий рекордсмен.

