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Леброн покорил очередное достижение в НБА

Лос-Анджелес, Среда 22 ноября 2023 17:34
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Леброн покорил очередное достижение в НБА Фото: Леброн Джеймс переписал историю заокеанского баскетбола (facebook.com/LeBron)
Автор: Антон Федорцив

Звезда "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс установил новый ориентир результативности в регулярном первенстве Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НБА.

38-летний американец пересек рубеж 39 тысяч очков в регулярке ассоциации. Он стал первым, кому покорилось такое достижение.

Джеймс помог "Лейкерс" одолеть на домашнем паркете "Юту" (131:99). Форвард отыграл 24 минуты и успел набрать 17 очков, сделать 7 подборов и отдать 9 передач. Один из точных бросков лидера "Лос-Анджелеса" стал историческим.

Лидерство в списке лучших бомбардиров регулярного первенства Леброн захватил в предыдущем сезоне. Тогда Джеймс стал самым результативным баскетболистом всех времен, побив рекорд Абдула-Джаббара. С историческим достижением его поздравила семья и сам предыдущий рекордсмен.

Кто такой Леброн Джеймс

Уроженец Огайо, выступал в школе Сент-Винсент – Сент-Мэри родного Акрона. На драфте НБА-2003 выбран "Кливлендом" под 1-м номером и ныне признан одним из сильнейших баскетболистов в истории.

Под эгидой ассоциации дебютировал в сезоне 2003/04. В разное время защищал цвета "Кливленда" и "Майами", а в Лос-Анджелес перебрался перед сезоном 2018/19. Форвард был чемпионом НБА с каждой из своих команд (2012, 2013, 2016, 2020).

Новичок года НБА-2004, четырехкратный MVP сезона и 4-кратный MVP финалов ассоциации. В составе сборной США Леброн триумфовал на двух Олимпийских играх (2008, 2012). Широкие бизнес-интересы Джеймса могут распространиться на покупку франшизы в Лас-Вегасе.

К слову, ранее составили рейтинг самых оплачиваемых игроков НБА с Джеймсом во главе.

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НБА Леброн Джеймс Баскетбол
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