UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Леброн отримав партнерку-прапороносицю на церемонії відкриття Олімпійських ігор

Фото: Корі Гауфф отримала додаткову роль на Олімпіаді (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Тенісистка Корі Гауфф буде прапороносицею збірної Сполучених Штатів Америки на церемонії відкриття Олімпіади в Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний X команди.

20-річна американка складе компанію культовому баскетболісту Леброну Джеймсу. Вони разом пронесуть зірково-смугастий прапор на заході.

Гауфф стане наймолодшою прапороносицею в історії збірної США. Також вона буде першою представницею тенісу в цьому статусі. Цьогоріч американка тріумфувала в Парижі на Відкритому чемпіонаті Франції у парах.

На Олімпійських іграх Гауфф отримала 2-й номер посіву в одиночному розряді. Американська тенісистка дебютуватиме на Іграх. Окрім того, вона в дуеті зі співвітчизницею Джессікою Пегулою виступить у парному розряді.

Хто така Корі Гауфф

Уродженка Атланти, дебютувала в турі у 2018 році. Чинна друга ракетка світу виросла в спортивній сім'ї – батько грав у баскетбол, а мати займалася легкою атлетикою.

Наразі завоювала 7 титулів. У 2023 році вперше тріумфувала на "Гренд Слемі", здобувши перемогу на домашньому US Open. Два роки тому дійшла до фіналу French Open, а цьогоріч вилетіла в півфіналі Australian Open.

Тенісні ідоли Гауфф – сестри Вільямс. Ревна християнка, фанатіє від аніме.

До слова, українка Костюк потрапила до списку сіяних тенісного турніру Олімпійських ігор.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиТеніс