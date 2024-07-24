Леброн отримав партнерку-прапороносицю на церемонії відкриття Олімпійських ігор

Тенісистка Корі Гауфф буде прапороносицею збірної Сполучених Штатів Америки на церемонії відкриття Олімпіади в Парижі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний X команди.
20-річна американка складе компанію культовому баскетболісту Леброну Джеймсу. Вони разом пронесуть зірково-смугастий прапор на заході.
Гауфф стане наймолодшою прапороносицею в історії збірної США. Також вона буде першою представницею тенісу в цьому статусі. Цьогоріч американка тріумфувала в Парижі на Відкритому чемпіонаті Франції у парах.
На Олімпійських іграх Гауфф отримала 2-й номер посіву в одиночному розряді. Американська тенісистка дебютуватиме на Іграх. Окрім того, вона в дуеті зі співвітчизницею Джессікою Пегулою виступить у парному розряді.
Уродженка Атланти, дебютувала в турі у 2018 році. Чинна друга ракетка світу виросла в спортивній сім'ї – батько грав у баскетбол, а мати займалася легкою атлетикою.
Наразі завоювала 7 титулів. У 2023 році вперше тріумфувала на "Гренд Слемі", здобувши перемогу на домашньому US Open. Два роки тому дійшла до фіналу French Open, а цьогоріч вилетіла в півфіналі Australian Open.
Тенісні ідоли Гауфф – сестри Вільямс. Ревна християнка, фанатіє від аніме.
До слова, українка Костюк потрапила до списку сіяних тенісного турніру Олімпійських ігор.
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