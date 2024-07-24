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Леброн получил партнершу-знаменосца на церемонии открытия Олимпийских игр

Фото: Кори Гауфф получила дополнительную роль на Олимпиаде (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Теннисистка Кори Гауфф будет знаменосцем сборной Соединенных Штатов Америки на церемонии открытия Олимпиады в Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный X команды.

20-летняя американка составит компанию культовому баскетболисту Леброну Джеймсу. Они вместе пронесут звездно-полосатый флаг на западе.

Гауфф станет самым молодым знаменосцем в истории сборной США. Также она станет первой представительницей тенниса в этом статусе. В этом году американка триумфовала в Париже на Открытом чемпионате Франции в парах.

На Олимпийских играх Гауфф получила 2-й номер посева в одиночном разряде. Американская теннисистка дебютирует на Играх. Кроме того, она в дуэте с соотечественницей Джессикой Пегулой выступит в парном разряде.

Кто такая Кори Гауфф

Уроженка Атланты, дебютировала в туре в 2018 году. Действующая вторая ракетка мира выросла в спортивной семье – отец играл в баскетбол, а мать занималась легкой атлетикой.

В настоящее время завоевала 7 титулов. В 2023 году впервые триумфовала на "Грэнд Слэме", одержав победу на домашнем US Open. Два года назад дошла до финала French Open, а в этом году вылетела в полуфинале Australian Open.

Теннисные идолы Гауфф – сестры Уильямс. Ревная христианка, фанатеет от аниме.

К слову, украинка Костюк попала в список сеянных теннисного турнира Олимпийских игр.

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