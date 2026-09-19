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Ле Пен жорстко розкритикувала Росію після скандального рішення Путіна

19:31 19.09.2026 Сб
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Ле Пен жорстко розкритикувала Росію після скандального рішення Путіна Фото: Ле Пен (Getty Images)
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Росія ніколи не буде диктувати Франції, що їй робити, а також не зможе залякати Париж своїми провокаціями.

Про це заявила лідерка французької правої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTL.

Досі Ле Пен була відома своєю проросійською позицією. Її ставлення до країни-агресорки раніше було значно прихильнішим, ніж у більшості французьких політиків.

Однак 19 вересня вона жорстко розкритикувала Кремль після того, як російський диктатор Володимир Путін наказав взяти під контроль активи європейських компаній, які досі працюють у Росії, зокрема Nestlé та Auchan.

Ле Пен засудила дії Москви та заявила, що Росія не повинна "розраховувати на те, щоб зможе прямо чи опосередковано диктувати політику" Франції "за допомогою залякування, погроз, дестабілізації чи психологічного тиску".

"Жодна провокація, жодна таємна операція та жодні дестабілізуючі дії не зможуть змусити Францію сприяти досягненню Росією своїх військових цілей в Україні", - наголосила політикиня.

Ба більше, нове рішення Путіна вона назвала "ворожим актом", що "безпосередньо підриває інтереси та права французьких компаній".

Заява Ле Пен також пролунала після того, як президент Франції Емманюель Макрон наказав уряду підготувати план захисту критичної інфраструктури від російських гібридних атак.

За словами політикині, вона підтримує цей крок на тлі ситуації, що склалася.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Ле Пен виступила проти подальшої фінансової допомоги Україні від Франції.

Окрім того, вона прокоментувала пропозицію окремих політиків направити французькі винищувачі Rafale для захисту українського повітряного простору.

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