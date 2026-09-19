Ле Пен жестко раскритиковала Россию после скандального решения Путина

Россия никогда не будет диктовать Франции, что делать, а также не сможет запугать Париж своими провокациями.

Об этом заявила лидер французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTL .

До сих пор Ле Пен была известна своей пророссийской позицией. Ее отношение к стране-агрессорке раньше было гораздо благосклоннее, чем у большинства французских политиков.

Однако 19 сентября она жестко раскритиковала Кремль после того, как российский диктатор Владимир Путин приказал взять под контроль активы европейских компаний, которые до сих пор работают в России, в частности Nestlé и Auchan.

Ле Пен осудила действия Москвы и заявила, что Россия не должна "рассчитывать на то, чтобы сможет прямо или косвенно диктовать политику "Франции" посредством запугивания, угроз, дестабилизации или психологического давления".

"Ни одна провокация, ни одна тайная операция и никакие дестабилизирующие действия не смогут заставить Францию способствовать достижению Россией своих военных целей в Украине", - подчеркнула политик.

Более того, новое решение Путина она назвала "вражеским актом", который "непосредственно подрывает интересы и права французских компаний".

Заявление Ле Пен также последовало после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон приказал правительству подготовить план защиты критической инфраструктуры от российских гибридных атак.

По словам политика, она поддерживает этот шаг на фоне сложившейся ситуации.