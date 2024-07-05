UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ле Пен пригрозила скасувати дозвіл Україні бити по РФ французькою зброєю

Фото: Марін Ле Пен, французький політик (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Проросійська лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен заявила, що прем’єр-міністр від її партії не дозволить Києву застосовувати французьку далекобійну зброю для ударів по Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За її словами, щойно представник "Національного об'єднання" Жордан Барделла отримає посаду прем’єра, він "не дозволить використовувати французьку далекобійну зброю для ударів по РФ". Також не може бути і мови і про відправлення французьких військ до України.

"Якщо Еммануель Макрон хоче відправити війська в Україну, а прем'єр-міністр проти цього, то війська не будуть відправлені в Україну. Останнє слово за прем'єр-міністром", - сказала вона.

Парламентські вибори у Франції

Після того, як у Франції під час виборів до Європарламенту "Національне об'єднання" зі значним відривом перемогло партію президента Еммануеля Макрона "Відродження" Макрон оголосив про розпуск парламенту.

На минулих вихідних пройшов перший тур виборів на яких "Національне об'єднання" отримало 33,14% голосів, а пропрезидентський блок набрав лише 20,04%.

Водночас ще на початку лютого Макрон заявив, що Франція розглядає відправку західних військ в Україну. Ця ініціатива зустріла критику з боку кількох країн ЄС, і вже згодом Макрон запропонував створити коаліцію військових інструкторів з ЄС в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніФранціяРосійська Федерація