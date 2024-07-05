Ле Пен пригрозила скасувати дозвіл Україні бити по РФ французькою зброєю

За її словами, щойно представник "Національного об'єднання" Жордан Барделла отримає посаду прем’єра, він "не дозволить використовувати французьку далекобійну зброю для ударів по РФ". Також не може бути і мови і про відправлення французьких військ до України.

"Якщо Еммануель Макрон хоче відправити війська в Україну, а прем'єр-міністр проти цього, то війська не будуть відправлені в Україну. Останнє слово за прем'єр-міністром", - сказала вона.

Парламентські вибори у Франції

Після того, як у Франції під час виборів до Європарламенту "Національне об'єднання" зі значним відривом перемогло партію президента Еммануеля Макрона "Відродження" Макрон оголосив про розпуск парламенту.

На минулих вихідних пройшов перший тур виборів на яких "Національне об'єднання" отримало 33,14% голосів, а пропрезидентський блок набрав лише 20,04%.

Водночас ще на початку лютого Макрон заявив, що Франція розглядає відправку західних військ в Україну. Ця ініціатива зустріла критику з боку кількох країн ЄС, і вже згодом Макрон запропонував створити коаліцію військових інструкторів з ЄС в Україні.

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