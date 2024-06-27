Ле Пен пригрозила, що Макрон "не зможе відправити війська в Україну" і назвала умову
Проросійська лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен припустила значні розбіжності щодо ступеня підтримки України у випадку перемоги на парламентських виборах за умови співіснування президента Еммануеля Макрона та уряду, який очолить лідер її списку Жордан Барделла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю Le Télégramme.
"Глава Збройних сил для президента - це буде почесний титул, тому що саме прем'єр-міністр триматиме в руках гаманець", - заявила Ле Пен.
Вона наголосила, що Барделла не має наміру сваритися з Макроном, але молодий політик накреслив червоні лінії.
"Щодо України, то президент не зможе відправити туди війська", - додала лідерка "Національного об’єднання".
Як зауважують у виданні, раніше Барделла також був проти постачання Україні ракет дальнього радіусу дії.
За прогнозами Ле Пен, вона матиме абсолютну більшість в парламенті, тому не сумнівається щодо кандидатури прем’єр-міністра.
"У Конституції все досить чітко прописано. Щодо прем'єра, то президент розуміє, що у нього небагато вибору, оскільки Джордан Барделла отримає свою легітимність безпосередньо від французів. Більше того, оскільки Макрон не балотується на повторний термін, тож він буде не в дуже зручному становищі", – передбачає вона.
Позачергові вибори у Франції
Нагадаємо, французький президент оголосив позачергові вибори до Національних зборів (нижньої палати парламенту) після поразки його партії на виборах до Європарламенту на початку червня.
Примітно, що перемогу на виборах в Європарламент у Франції здобула політсила Ле Пен.
Варто зауважити, що ультраправа партія "Національне об'єднання", формальною лідеркою якої є проросійська політична діячка Марін Ле Пен, може здобути монобільшість на позачергових виборах до парламенту Франції.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.