Ле Пен назвала санкции ЕС против России "геополитической ошибкой"

Лидер французской ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен считает, что санкции Евросоюза против России из-за полномасштабной войны в Украине якобы являются "геополитической ошибкой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV .

По ее словам, ограничения, которые ЕС ввел против страны-агрессора, "спровоцировали энергетический кризис".

"(Правительство - ред.) совершило геополитическую ошибку, введя вместе с Евросоюзом, который находится в состоянии истерии из-за Украины, неуместные и необдуманные санкции", - сказала она.

Она добавила, что политика Евросоюза якобы превратилась "из федеральной в имперскую и она не направлена на продвижение мира и сотрудничества в регионе".