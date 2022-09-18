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Ле Пен назвала санкції ЄС проти Росії "геополітичною помилкою"

Фото: Марін Ле Пен, лідер французької партії "Національний фронт" (twitter.com/MLP_officiel)
Автор: Іван Носальський

Лідер французької ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен вважає, що санкції Євросоюзу проти Росії через повномасштабну війну в Україні нібито є "геополітичною помилкою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV .

За її словами, обмеження, які ЄС запровадив проти країни-агресора, "спровокували енергетичну кризу".

"(Уряд - ред.) зробив геополітичну помилку, ввівши разом з Євросоюзом, який перебуває у стані істерії через Україну, недоречні та необдумані санкції", - сказала вона.

Вона додала, що політика Євросоюзу нібито перетворилася "з федеральної на імперську і вона не спрямована на просування миру та співробітництва в регіоні".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Марін Ле Пен посіла друге місце на виборах президента Франції , поступившись Еммануелю Макрону у другому турі.

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Марин Ле ПенФранціяСанкції проти РосіїВійна Росії проти УкраїниЕвросоюз