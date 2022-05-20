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Вместо Ле Дриана. Объявлено имя нового министра иностранных дел Франции

Фото: Катрин Колонна (twitter.com/ambcolonna)
Автор: Антон Федорцив

Французский посол в Соединенном Королевстве Катрин Колонна заняла должность министра иностранных дел в правительстве Элизабет Борн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter Елисейского дворца.

В президентском дворце объявили персональный состав кабинета Борн. Министерство иностранных дел возглавила кадровая дипломатка.

Колонна с сентября 2019 года была послом Франции в Лондоне. До этого, в течение трех лет она была французским послом в Италии.

В должности министра иностранных дел Колонна заменит Жан-Ива Ле Дриана. Он возглавлял министерство с 2017 года в кабинетах Филиппа и Казнева.

Кто такая Катрин Колонна

Родилась в Туре в 1956 году. Окончила юридический факультет местного университета, а затем училась в парижском Институте политических исследований и Национальной школе администрации.

В 1983 году начала карьеру дипломата. Первое назначение – политический отдел посольства Франции в США. Позже Колонна перешла в отдел прессы и информации.

В 1988 году вернулась в Париж и начала работать в Секретариате МИД. В 1995-2004 гг. она была пресс-секретарем президента Ширака, а затем возглавила Национальный центр кинематографа.

В 2005 году Колонна стала министром европейских дел в правительстве де Вильпена. Проработала в должности два года.

Напомним, что президент Макрон назначил Борн премьер-министром 16 мая.

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