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Замість Ле Дріана. Оголошено ім'я нового міністра закордонних справ Франції

Фото: Катрін Колонна (twitter.com/ambcolonna)
Автор: Антон Федорців

Французький посол у Сполученому Королівстві Катрін Колонна обійняла посаду міністра закордонних справ в уряді Елізабет Борн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter Єлисейського палацу.

У президентському палаці оголосили персональний склад кабінету Борн. Міністерство закордонних справ очолила кадрова дипломатка.

Колонна з вересня 2019 року була послом Франції в Лондоні. До того, впродовж трьох років, вона була французьким послом в Італії.

На посаді міністра закордонних справ Колонна замінить Жана-Іва Ле Дріана. Він очолював міністерство з 2017 року в кабінетах Філіппа та Казньова.

Хто така Катрін Колонна

Народилася в Турі в 1956 році. Закінчила юридичний факультет місцевого університет, а потім навчалася у паризькому Інституті політичних досліджень і Національній школі адміністрації.

У 1983 році розпочала кар'єру дипломата. Перше призначення – політичний відділ посольства Франції у США. Пізніше Колонна перейшла до відділ преси та інформації.

У 1988 році повернулася в Париж і почала працювати в секретаріаті МЗС. У 1995-2004 рр. вона була прес-секретаркою президента Ширака, а потім очолила Національний центр кінематографу.

У 2005 році Колонна стала міністром європейських справ в уряді де Вільпена. Пропрацювала на посаді два роки.

Нагадаємо, що президент Макрон призначив Борн прем'єр-міністеркою 16 травня.

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