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В "ЛДНР" ужесточили требования по обеспечению сокрытия преступлений, совершенных боевиками

НовостиОбщество    09.06.2018 - 14:50
Фото: боевики на Донбассе (facebook.com-abazia)
Фото: боевики на Донбассе (facebook.com-abazia)

Боевиками введена практика экстренного направления специальных комиссий для проверки служебной деятельности

На Донбассе командование российских оккупационных войск ужесточает требования по обеспечению сокрытия преступлений, совершенных боевиками. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута

Сообщается, что командование российских оккупационных войск ужесточает требования по обеспечению сокрытия преступлений и правонарушений, совершенных российскими военнослужащими против местного населения.

Так, с этой целью введена практика экстренного направления специальных комиссий для проверки служебной деятельности в частях и соединениях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ, в которых совершено преступление.

В Минобороны Украины пояснили, что работа указанных комиссий направлена ​​на недопущение распространения информации, которая может углубить негативное отношение местной общественности к российским оккупантам.

В частности, 5 июня российским командованием был запрещен доступ "представителей местных правоохранительных органов" к месту совершения дорожно-транспортного происшествия по вине командира батальона оккупационных войск, в результате которого погиб человек. Кроме того, командиром одного из российских подразделений скрываются обстоятельства огнестрельного ранения в спину с близкого расстояния военнослужащего, призванного из числа местных жителей, которое произошло 7 июня.

Напомним, сегодня на Донбассе задержали боевика террористической организации "Донецкая народная республика", который собирал на территории подконтрольной правительству Украины разведывательную информацию.

 

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Теги публикации: Донбасс, боевики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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