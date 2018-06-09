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У "ЛДНР" посилили вимоги по забезпеченню приховування злочинів, скоєних бойовиками

НовиниСуспільство    09.06.2018 - 14:50
Фото: бойовики на Донбасі (facebook.com-abazia)
Фото: бойовики на Донбасі (facebook.com-abazia)

Бойовиками введена практика екстреного направлення спеціальних комісій для перевірки службової діяльності

На Донбасі командування російських окупаційних військ посилює вимоги по забезпеченню приховування злочинів, скоєних бойовиками. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Максим Праута.

Повідомляється, що командування російських окупаційних військ посилює вимоги по забезпеченню приховування злочинів і правопорушень, скоєних російськими військовослужбовцями проти місцевого населення.

Так, з цією метою запроваджено практику екстреного направлення спеціальних комісій для перевірки службової діяльності в частинах і з'єднаннях 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ, в яких вчинено злочин.

У Міноборони України пояснили, що робота зазначених комісій спрямована на недопущення поширення інформації, яка може поглибити негативне ставлення місцевої громадськості до російських окупантsd.

Зокрема, 5 червня російським командуванням було заборонено доступ "представників місцевих правоохоронних органів" до місця скоєння дорожньо-транспортної пригоди з вини командира батальйону окупаційних військ, в результаті якого загинула людина. Крім того, командиром одного з російських підрозділів ховаються обставини вогнепального поранення в спину з близької відстані військовослужбовця, призваного з числа місцевих жителів, яке відбулося 7 червня.

Нагадаємо, сьогодні на Донеччині затримали бойовики терористичної організації "Донецька народна республіка", який збирав на території підконтрольній уряду України розвідувальну інформацію.

 

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Теги публікації: Донбас, бойовики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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