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В "ЛДНР" оккупанты мобилизуют детей, среди подростков есть погибшие, - Денисова

Фото: уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Оккупанты на территориях Донецкой и Луганской так называемых "народных республик" проводят мобилизацию детей в ряды боевиков. Среди подростков уже есть погибшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную Верховной рады по правам человека Людмилу Денисову.

"Оккупационные власти "ЛДНР" проводят мобилизацию детей, участвовавших в так называемых "патриотических клубах", в ряды незаконных вооруженных формирований", - написала в Facebook омбудсмен.

По ее данным, оккупанты мобилизуют даже подростков от 16 лет. Среди них уже есть погибшие. В частности, Иван Шифман, участник так называемого "военно-патриотического спортивного" клуба "Наследники победы" территориального штаба в Комсомольском (Кальмиусском) общественного объединения "Военно-патриотического движения "Молодая гвардия-Юнармия".

Денисова отметила, что пропаганда и проведение военных учений с привлечением детей проводится в ОРДЛО уже не один год. С 2017 года оккупационные власти учат "выпускников" быть готовыми взять в руки оружие.

Омбудсмен призвала Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и международные правозащитные организации отреагировать на втягивание детей в вооруженный конфликт и принудительный призыв детей в ряды боевиков.

Напомним, ранее СБУ перехватила разговор оккупанта, в котором он жалуется на не пригодное к войне пополнение. Он заявил, что новая партия новобранцев - это "наркоманы, деды и проститутки в мужском виде".

По данным Генштаба ВСУ на утро 16 апреля, с начала войны в Украине безвозвратные потери оккупантов превысили 20 тысяч человек.

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