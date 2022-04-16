В "ЛДНР" оккупанты мобилизуют детей, среди подростков есть погибшие, - Денисова

"Оккупационные власти "ЛДНР" проводят мобилизацию детей, участвовавших в так называемых "патриотических клубах", в ряды незаконных вооруженных формирований", - написала в Facebook омбудсмен.

По ее данным, оккупанты мобилизуют даже подростков от 16 лет. Среди них уже есть погибшие. В частности, Иван Шифман, участник так называемого "военно-патриотического спортивного" клуба "Наследники победы" территориального штаба в Комсомольском (Кальмиусском) общественного объединения "Военно-патриотического движения "Молодая гвардия-Юнармия".

Денисова отметила, что пропаганда и проведение военных учений с привлечением детей проводится в ОРДЛО уже не один год. С 2017 года оккупационные власти учат "выпускников" быть готовыми взять в руки оружие.

Омбудсмен призвала Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и международные правозащитные организации отреагировать на втягивание детей в вооруженный конфликт и принудительный призыв детей в ряды боевиков.