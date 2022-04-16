У "ЛДНР" окупанти мобілізують дітей, серед підлітків є загиблі, - Денісова

Окупанти на територіях Донецької та Луганської так званих "народних республік" проводять мобілізацію дітей до лав бойовиків. Серед підлітків вже є загиблі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноважену Верховної ради з прав людини Людмилу Денісову.
"Окупаційна влада" ЛДНР " проводить мобілізацію дітей, які брали участь у так званих "патріотичних клубах", до лав незаконних збройних формувань", - написала у Facebook омбудсмен.
За її даними, окупанти мобілізують навіть підлітків від 16 років. Серед них вже є загиблі. Зокрема, Іван Шифман, учасник так званого "військово-патріотичного спортивного "клубу" спадкоємці перемоги "територіального штабу в Комсомольському (Кальміуському) громадського об'єднання "військово-патріотичного руху"Молода гвардія-Юнармія".
Денісова зазначила, що пропаганда і проведення військових навчань із залученням дітей проводиться в ОРДЛО вже не один рік. З 2017 року окупаційна влада вчить "випускників" бути готовими взяти в руки зброю.
Омбудсмен закликала Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) і міжнародні правозахисні організації відреагувати на втягування дітей у збройний конфлікт і примусовий призов дітей до лав бойовиків.
Нагадаємо, раніше СБУ перехопила розмову окупанта, в якому він скаржиться на не придатне до війни поповнення. Він заявив, що нова партія новобранців - це "наркомани, діди і повії в чоловічому вигляді".
За даними Генштабу ЗСУ на ранок 16 квітня, з початку війни в Україні безповоротні втрати окупантів перевищили 20 тисяч осіб.
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