Более 20100 человек и 145 вертолетов: в Генштабе рассказали о боевых потерях России

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты потеряли около 20100 человек личного состава. При этом 145 вражеских вертолетов были уничтожены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook .

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