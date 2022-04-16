Более 20100 человек и 145 вертолетов: в Генштабе рассказали о боевых потерях России
Фото: российские войска в Украине потеряли около 20100 человек личного состава (facebook com mod mil rus)
С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты потеряли около 20100 человек личного состава. При этом 145 вражеских вертолетов были уничтожены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Общие потери противника:
- Личный состав - около 20 100 человек
- Танки - 762
- Боевые бронированные машины - 1982
- Артиллерийские системы - 371
- РСЗО - 125
- Средства ПВО - 66
- Самолеты - 163
- Вертолеты - 145
- Автомобильная техника - 1458
- Корабли/катера - 8
- Цистерны с ГСМ - 76
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 138
- Специальная техника - 26
- Пусковые установки ОТРК/ТРК - 4
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.
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