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В "ЛДНР" нова хвиля примусової мобілізації: кого забирають на війну

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Луганськ, Субота 06 серпня 2022 18:24
В "ЛДНР" нова хвиля примусової мобілізації: кого забирають на війну Фото: в ОРДЛО проводять нову хвилю мобілізації (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталія Юрченко

На території ОРДЛО розпочалася нова хвиля примусової мобілізації. На війну забирають непридатних та чоловіків, які мали "відстрочку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

Нова хвиля розпочалася 1 серпня. Окупанти намагаються доукомплектувати підрозділи, які зазнали втрат. Зокрема, нові мотострілецькі батальйони формують у складі 2 армійського корпусу (Луганськ) російських окупаційних військ.

Розвідка зазначає, що мобілізацію активно проводять в окупованому Луганську. За 40 хвилин на ринку забрали два автобуси чоловіків, більшість із яких вантажники.

В Алчевську чоловіків забирали прямо посеред вулиць. У місті Хрустальне на вулицях з'явилося більше патрулів. Вони забирають чоловіків без пояснень до військкомату. Також почалися облави по підприємствах і установах, де працюють чоловіки, придатні до воєнної служби.

Населення ОРДЛО обурене, а чоловіки переховуються. Крім того, поширюється невдоволення серед мобілізованих через ставлення командирів.

"Поширюється інформація, що росіянам видають сучасні бронежилети і каски, а місцевим амуніцію зразка 1941-1945 років", - пояснили у розвідці.

Раніше ми розповідали, як ПВК "Вагнер" вербує російських ув'язнених, щоб відправити на війну в Україну.

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