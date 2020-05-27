"ЛДНР" нет места в будущем урегулировании ситуации на Донбассе, - Кулеба

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Он также прокомментировал план "Б" по Донбассу, о котором говорил президент

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что оккупационным администрациям террористов "ЛДНР" нет места в будущем урегулирании ситуации на Донбассе. По его словам, они будут расформированы после возобновления суверенитета Украины над оккупированными территориями.

Об этом глава МИД сказал в эфире телеканала ATR.

Он сказал, что в условиях, когда с оккупированных территорий будут выведены российские войска, а Украина будет контролировать границу, оккупационные администрации не смогут существовать.

"Мы с ними (с террористами "ЛДНР", - ред.) не будем вести разговоры, соответственно они не имеют никаких перспектив в будущей системе урегулирования Донбасса. Если будет безопасность, будет система вывода войск, восстановлен контроль границы, то собственно где этой оккупационной администрации... Ответ - нигде", - заявил Кулеба.

Он также добавил, что украинским властям не хотелось бы применять план "Б" по урегулированию ситуации на Донбассе, о котором говорил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции. При этом Кулеба отказался комментировать, что этот план предусматривает.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что вопрос ситуации на Донбассе затормозился из-за пандемии, но дал еще несколько месяцев, чтобы решить вопрос, иначе придется применять план "В" и "С".

Однако в Офисе президента также не хотели бы применять такой сценарий.

При этом глава государства добавил, что "минский формат в приоритете, но другие форматы никто не отменял".

Также Зеленский назвал условия для участия представителей ОРДЛО в контактной группе.

Отметим, осенью в Украине должны состояться местные выборы. В связи с этим в правительственных кругах начались разговоры о проведении выборов на оккупированных территориях.

Ранее вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что только в конце июля станет понятно, могут ли быть проведены выборы на Донбассе.

По его словам, главное условие реинтеграции Донбасса, которое заключается в отсутствии рисков для территориальной целостности Украины - это контроль на участке границы ОРДЛО с Россией, после чего проводятся выборы.

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Автор: Максим Зайченко