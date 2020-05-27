"ЛДНР" немає місця в майбутньому врегулюванні ситуації на Донбасі, - Кулеба

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Він також прокоментував план "Б" по Донбасу, про який говорив президент

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що окупаційним адміністраціям терористів "ЛДНР" немає місця в майбутньому урегулирании ситуації на Донбасі. За його словами, вони будуть розформовані після відновлення суверенітету України над окупованими територіями.

Про це глава МЗС сказав в ефірі телеканалу ATR.

Він сказав, що в умовах, коли з окупованих територій будуть виведені російські війська, а Україна буде контролювати кордон, окупаційні адміністрації не зможуть існувати.

"Ми з ними (з терористами "ЛДНР", - ред.) не будемо вести розмов, відповідно вони не мають жодних перспектив у майбутній системі врегулювання Донбасу. Якщо буде безпека, буде система виведення військ, відновлений контроль кордону, то власне де цій окупаційній адміністрації... Відповідь - ніде", - заявив Кулеба.

Він також додав, що українській владі не хотілося б застосовувати план "Б" щодо врегулювання ситуації на Донбасі, про який говорив президент Володимир Зеленський на прес-конференції. При цьому Кулеба відмовився коментувати, що цей план передбачає.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що питання ситуації на Донбасі загальмувався через пандемію, але дав ще кілька місяців, щоб вирішити питання, інакше доведеться застосовувати план "В" і "С".

Однак в Офісі президента також не хотіли б застосовувати такий сценарій.

При цьому глава держави додав, що "мінський формат в пріоритеті, але інші формати ніхто не скасовував".

Також Зеленський назвав умови для участі представників ОРДЛО в контактній групі.

Зазначимо, восени в Україні мають відбутися місцеві вибори. У зв'язку з цим в урядових колах почалися розмови про проведення виборів на окупованих територіях.

Раніше вице-премьер-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Рєзніков заявив, що тільки в кінці липня стане зрозуміло, чи можуть бути проведені вибори на Донбасі.

За його словами, головна умова реінтеграції Донбасу, яка полягає у відсутності ризиків для територіальної цілісності України - це контроль на ділянці кордону ОРДЛО з Росією, після чого проводяться вибори.

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Автор: Максим Зайченко