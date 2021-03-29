Лазебная рассказала, какие есть альтернативы введению накопительной пенсии

"Альтернативы нет, нужно объединяться, продумывать каждый шаг и принимать закон", - сказала она.

Как отметила министр, накопительная пенсионная система необходима из-за демографической ситуации.

"Почему мы так говорим? Потому что видим демографию, видим, что продолжительность жизни людей растет, рождаемость снижается, солидарная пенсионная система неустойчива - ведь минимальный страховой взнос (1130 гривен) покрывает лишь на 63 процента минимальную пенсионную выплату, а около 30 процентов экономически активного населения вообще не принимает участия в страховании", - заявила Лазебная.

По ее словам, в этих условиях других механизмов нет. "Или накопительная система, или увеличение пенсионного возраста, чтобы уменьшать соотношение пенсионеров по отношению к работающим, или увеличивать ЕСВ, или не повышать пенсии", - добавила министр.