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Лазебная о повышении пенсионного возраста: дискуссий сейчас нет

Новости » Общество     15.06.2020 - 14:51
Лазебная о повышении пенсионного возраста: дискуссий сейчас нет
Фото: в правительстве пока не ведут дискуссии о повышении пенсионного возраста (РБК-Украина)

Пенсионный возраст повышать не будут

В украинском правительстве пока не ведутся дискуссии о повышении пенсионного возраста. Сокращение дефицита Пенсионного фонда планируется за счет вывода рынка труда из тени.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, на сегодня вопрос повышения пенсионного возраста в Украине не обсуждается.

"Дискуссий вокруг повышения пенсионного возраста не ведется. Более того, я противник повышения пенсионного возраста", - отметила Лазебная.

По ее мнению, повышение пенсионного возраста возможно только после роста качества жизни украинцев. В то же время она подчеркнула, что сокращение дефицита Пенсионного фонда планируется за счет легализации занятости и отказа от так называемых зарплат в конвертах.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в правительстве не рассматривают повышение пенсионного возраста.

Кроме того, Кабинет министров одобрил изменения, которые позволят запускать полноценную работу электронных трудовых книжек, а также фактически автоматически начислять пенсии в будущем.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины пенсиипенсионный возраст
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