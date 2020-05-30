В правительстве уверяют, что не будут повышать украинцам пенсионный возраст в Украине

Фото: пенсионерка на улице (РБК-Украина)

Речь об этом не ведется

В правительстве не рассматривают вопрос повышения пенсионного возраста. Сейчас речь о подобных социальных шагах не ведется.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль в эфире программы "Свобода Савика Шустера" на канале "Украина".

Он подчеркнул, что правительство осуществляло другие шаги, которые касались выплат пенсий. Однако тему пенсионного возраста пока не поднимают.

"Мы один из первых социальных шагов сделали - повышение пенсий для пенсионеров 80 плюс, повышение для тех, у кого меньше 5 тысяч гривен, и индексация пенсий. Никакой речи о повышении пенсионного возраста не ведется и не может вестись и точка", - заявил Шмыгаль.

Как известно, в 2020 году пенсионный возраст для женщин до 1 апреля составлял 59 лет, с 1 апреля - 59 лет и 6 месяцев. С 1 апреля 2021 года пенсионный возраст для женщин составит 60 лет.

Ранее в Раде заявляли, что повышение пенсионного возраста является неизбежным процессом.

РБК-Украина писало, что доплаты пенсионерам старше 75 лет планируется начать с 2021 года.

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Автор: Анастасия Светлевская