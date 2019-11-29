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Лайчак розповів про очікування від нормандської зустрічі

Новини » Політика     29.11.2019 - 15:01
Лайчак розповів про очікування від нормандської зустрічі
Фото: Мирослав Лайчак (twitter.com/MiroslavLajcak)

Лайчак заявив про безальтернативність мінських угод

Голова ОБСЄ Мирослав Лайчак розраховує на конкретний результат зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки". Про це заявив голова ОБСЄ Мирослав Лайчак під час візиту в Станицю Луганську, повідомляють місцеві ЗМІ.

Лайчак зазначив, що хотів би "позитивної динаміки".

"У мене є очікування від зустрічі лідерів "нормандської четвірки" і я дійсно хотів би бачити план конкретних кроків, щоб ту позитивну динаміку, яка у нас є, щоб її зберегти і щоб іти далі", - зазначив він.

Також голова ОБСЄ заявив про безальтернативність мінських угод для досягнення миру в Україні.

"Тому що альтернативи виконанню мінських домовленостей немає, і якщо ми дійсно хочемо мир в Україні, тоді треба це виконувати. Щоб Україна була такою, як ми її визнаємо у міжнародно визнаних кордонах", - додав він.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов запевнив, що Володимир Зеленський на саміті "нормандської четвірки" в Парижі не піде на поступки президентові Росії Володимиру Путіну. На його думку, на саміті російська сторона буде робити все можливе, щоб Україна пішла на прямі відносини з окупованим Донбасом.

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