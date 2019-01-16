Лайчак, Климкин и Светличная открыли почетное консульство Словакии

Фото: в Харькове открыли почетное консульство Словакии (kharkivoda.gov.ua)

Светличная отметила, что уже есть договоренности о направлениях развития сотрудничества Харьковского региона и Словакии

В Харьковской области открыли Почетное консульство Словацкой Республики. Участие в торжественном мероприятии приняли министры иностранных дел Словакии и Украины Мирослав Лайчак и Павел Климкин и глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ХОГА.

Как сообщается, Лайчак отметил, что в последний раз был в Харькове только в октябре, и рад вернуться в регион.

"И для этого есть 3 причины. Во-первых, Харьков - прекрасный город, во-вторых, у нас есть много хороших проектов сотрудничества и, в-третьих, у нас есть огромный потенциал развития наших контактов в будущем. Именно поэтому мы решили открыть почетное консульство в городе Харьков", - сказал Лайчак.

Климкин, в свою очередь, отметил, что открытие консульства позволит использовать уникальные дружеские человеческие связи - в сферах бизнеса и экономики - и подтянуть словацкую культуру на Слобожанщину.

"Надеюсь, что и Слобожанщина совсем другим образом засветится в Словакии", - добавил министр иностранных дел Украины.

Глава ХОГА Юлия Светличная отметила, что принципиальные договоренности относительно направлений развития сотрудничества Харьковского региона и Словакии уже есть.

"Наши приоритеты - это открытие промышленных площадок в Словакии, а также сотрудничество по развитию машиностроения, пищевой промышленности, проектов энергосбережения, гуманитарных и образовательных", - сказала Светличная.

Она также отметила, что Почетное консульство Словацкой Республики - это уже 14-е дипломатическое учреждение, открытое в Харьковской области.

"Мы знаем, что все совместные проекты, которые будут реализовываться в регионе, будут результативными. Надеюсь, что благодаря почетному консульству, в частности, у нас будет их еще больше", - отметила руководитель области.

Почетным консулом Словацкой Республики в Харькове назначен председатель правления ОАО "Корпорация ФЭД" Виктор Попов. Во время торжественного мероприятия он отметил, что задачей консульства станет дальнейшее укрепление международных связей Украины и Словакии.

"Отношения между общественностью Словакии и Украины мы должны сделать более объемными, более глубокими, более дружественными во всех сферах, касающихся гуманитарных отношений (это и образование, и спорт, и наука), и, безусловно, в экономике", - сказал Попов.

Как сообщается, Почетное консульство Словацкой Республики в Харькове будет работать по адресу: ул. Чернышевская, 26.