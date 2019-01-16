Лайчак, Клімкін і Світлична відкрили почесне консульство Словаччини

Фото: у Харкові відкрили почесне консульство Словаччини (kharkivoda.gov.ua)

Світлична зазначила, що вже є домовленості про напрямки розвитку співпраці Харківського регіону та Словаччини

У Харківській області відкрили Почесне консульство Словацької Республіки. Участь в урочистому заході взяли міністри закордонних справ Словаччини і України Мирослав Лайчак і Павло Клімкін і голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ХОДА.

Як повідомляється, Лайчак зазначив, що в останній раз був у Харкові тільки в жовтні, і радий повернутися в регіон.

"І для цього є 3 причини. По-перше, Харків - прекрасне місто, по-друге, у нас є багато хороших проектів співпраці і, по-третє, у нас є величезний потенціал розвитку наших контактів у майбутньому. Саме тому ми вирішили відкрити почесне консульство в місті Харків", - сказав Лайчак.

Клімкін, у свою чергу, зазначив, що відкриття консульства дозволить використовувати унікальні дружні людські зв'язки у сферах бізнесу та економіки - і підтягнути словацьку культуру на Слобожанщину.

"Сподіваюся, що і Слобожанщина зовсім іншим чином засвітиться в Словаччині", - додав міністр закордонних справ України.

Голова ХОДА Юлія Світлична зазначила, що принципові домовленості щодо напрямів розвитку співробітництва Харківського регіону та Словаччини вже є.

"Наші пріоритети - це відкриття промислових майданчиків в Словаччині, а також співробітництво з розвитку машинобудування, харчової промисловості, проектів енергозбереження, гуманітарних і освітніх", - сказала Світлична.

Вона також зазначила, що Почесне консульство Словацької Республіки - це вже 14-е дипломатична установа, відкрита в Харківській області.

"Ми знаємо, що всі спільні проекти, які будуть реалізовуватися в регіоні, будуть результативними. Сподіваюся, що завдяки почесному консульству, зокрема, у нас буде їх ще більше", - зазначила керівник області.

Почесним консулом Словацької Республіки в Харкові призначено голову правління ВАТ "Корпорація ФЕД" Віктора Попова. Під час урочистого заходу він зазначив, що завданням консульства стане подальше зміцнення міжнародних зв'язків України та Словаччини.

"Відносини між громадськістю Словаччини та України ми повинні зробити більш об'ємними, більш глибокими, більш дружніми у всіх сферах, що стосуються гуманітарних відносин (це і освіта, і спорт, і наука), і, безумовно, в економіці", - сказав Попов.

Як повідомляється, Почесне консульство Словацької Республіки в Харкові працюватиме за адресою: вул. Чернишевська, 26.