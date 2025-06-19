У Лаврова заявили про готовність до "продовження переговорів" з Україною

Переговори України та Росії у Туреччині

Україна та Росія провели вже два раунди переговорів щодо завершення повномасштабної війни. Під час діалогу Кремль продовжує висувати неприйнятні для Києва вимоги, серед яких, наприклад, "віддати" під контроль країни-терориста чотири українські області та Крим, припинити поставки західного озброєння, оголосити нейтралітет й не тільки.

Водночас обидвом сторонам вдалось домовитись щодо обміну полоненими й тілами загиблих солдатів.

2 червня, під час зустрічі делегацій, Київ та Москва погодили обмін окремих категорій полонених за формулою "всіх на всіх" й обмінятися тілами загиблих на фронті за формулою 6000 на 6000.

Великий обмін полоненими почався 9 червня. В цей день додому повернулася перша група звільнених військовослужбовців віком до 25 років.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.