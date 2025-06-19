У Лаврова заявили о готовности к "продолжению переговоров" с Украиной

Переговоры Украины и России в Турции

Украина и Россия провели уже два раунда переговоров по завершению полномасштабной войны. Во время диалога Кремль продолжает выдвигать неприемлемые для Киева требования, среди которых, например, "отдать" под контроль страны-террориста четыре украинские области и Крым, прекратить поставки западного вооружения, объявить нейтралитет и не только.

В то же время обеим сторонам удалось договориться об обмене пленными и телами погибших солдат.

2 июня, во время встречи делегаций, Киев и Москва согласовали обмен отдельных категорий пленных по формуле "всех на всех" и обменяться телами погибших на фронте по формуле 6000 на 6000.

Большой обмен пленными начался 9 июня. В этот день домой вернулась первая группа освобожденных военнослужащих в возрасте до 25 лет.

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