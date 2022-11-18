Лаврова не пустили у Польщу на засідання ОБСЄ, - журналіст

Польща відмовила міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову і членам російської делегації у видачі віз до країни з метою участі у засіданні ОБСЄ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста Рікарда Йозвяка і польське радіо RMF .

"Членам делегації повідомили, що їхній приїзд до Польщі порушить принцип солідарності з Україною. Рішення стосується кількох парламентаріїв, які мали приїхати на триденну сесію, яка розпочнеться у Варшаві 24 листопада», - повідомляє RMF.

Щодо членів російської делегації інформацію підтвердило також Міністерство закордонних справ Польщі.

"Варшава вирішила заборонити в'їзд російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова до Польщі на міністерську зустріч ОБСЄ в Лодзі 1-2 грудня. Росія відповіла гнівним листом до ОБСЄ", - написав Йозвяк у своєму твіті.

Нещодавно прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо назвав заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова щодо роботи американських лабораторій в Україні "абсолютним сміттям".

Крім того, світові лідери не взяли участь в офіційному спільному фото під час зустрічі на саміті G20 на Балі через присутність голови МЗС РФ Сергія Лаврова.

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