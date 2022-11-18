UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Лаврова не пустили у Польщу на засідання ОБСЄ, - журналіст

Фото: міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Польща відмовила міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову і членам російської делегації у видачі віз до країни з метою участі у засіданні ОБСЄ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста Рікарда Йозвяка і польське радіо RMF.

"Варшава вирішила заборонити в'їзд російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова до Польщі на міністерську зустріч ОБСЄ в Лодзі 1-2 грудня. Росія відповіла гнівним листом до ОБСЄ", - написав Йозвяк у своєму твіті.

Щодо членів російської делегації інформацію підтвердило також Міністерство закордонних справ Польщі.

"Членам делегації повідомили, що їхній приїзд до Польщі порушить принцип солідарності з Україною. Рішення стосується кількох парламентаріїв, які мали приїхати на триденну сесію, яка розпочнеться у Варшаві 24 листопада», - повідомляє RMF.

Нещодавно прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо назвав заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова щодо роботи американських лабораторій в Україні "абсолютним сміттям".

Крім того, світові лідери не взяли участь в офіційному спільному фото під час зустрічі на саміті G20 на Балі через присутність голови МЗС РФ Сергія Лаврова.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація