Лаврова не пустили в Польшу на заседание ОБСЕ, – журналист

"Варшава решила запретить въезд российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в Польшу на министерскую встречу ОБСЕ в Лодзи 1-2 декабря. Россия ответила гневным письмом в ОБСЕ", - написал Йозвяк в своем твите.

Что касается членов российской делегации, информацию подтвердило также Министерство иностранных дел Польши.

"Членам делегации сообщили, что их приезд в Польшу нарушит принцип солидарности с Украиной. Решение касается нескольких парламентариев, которые должны были приехать на трехдневную сессию, которая начнется в Варшаве 24 ноября", - сообщает RMF.