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Лавров знайшов "пояснення" ударам по інфраструктурі України, у МЗС нагадали про трибунал

Фото: глава МЗС РФ Сергій Лавров та речник МЗС України Олег Ніколенко (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров висловив цинічне обґрунтування ударів російських окупантів по інфраструктурі України. У МЗС України відреагували, припустивши, що, найімовірніше, саме такими аргументами глава російського дипвідомства оперуватиме у міжнародному трибуналі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

"Росія в Україні завдає ударів по інфраструктурі, яка допомагає вбивати росіян", - заявив Лавров.

При цьому речник МЗС України Олег Ніколенко відреагував на слова глави МЗС РФ наступним чином: "Цікаво, Лавров на міжнародному трибуналі спростовуватиме свою участь у злочинах режиму Путіна або визнає провину, щоб довго не мучитися?" - написав він.

Як повідомлялося, раніше війська Росії хочуть збільшити напрями ударів по наземних цілях України, насамперед по енергетичній інфраструктурі.

Зазначимо, що цього тижня влада закликала українців особливо не ігнорувати тривоги, оскільки є загроза завдання Росією нового масованого ракетного удару.

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