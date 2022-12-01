Лавров нашел "объяснение" ударам по инфраструктуре Украины, в МИД напомнили о трибунале

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров озвучил циничное обоснование ударов российских оккупантов по инфраструктуре Украины. В МИД Украины отреагировали, предположив, что, скорее всего, именно такими аргументами глава российского дипведомства будет оперировать в международном трибунале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

"Россия в Украине наносит удары по инфраструктуре, которая помогает убивать россиян", - заявил Лавров. При этом спикер МИД Украины Олег Николенко отреагировал на слова главы МИД РФ следующим образом: "Интересно, Лавров на международном трибунале будет опровергать свое участие в преступлениях режима Путина или признает вину, чтобы долго не мучиться?" - написал он.