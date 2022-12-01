Лавров знайшов "пояснення" ударам по інфраструктурі України, у МЗС нагадали про трибунал

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров висловив цинічне обґрунтування ударів російських окупантів по інфраструктурі України. У МЗС України відреагували, припустивши, що, найімовірніше, саме такими аргументами глава російського дипвідомства оперуватиме у міжнародному трибуналі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

"Росія в Україні завдає ударів по інфраструктурі, яка допомагає вбивати росіян", - заявив Лавров. При цьому речник МЗС України Олег Ніколенко відреагував на слова глави МЗС РФ наступним чином: "Цікаво, Лавров на міжнародному трибуналі спростовуватиме свою участь у злочинах режиму Путіна або визнає провину, щоб довго не мучитися?" - написав він.