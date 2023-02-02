Лавров заявив, що Молдову перетворюють в "анти-Росію". Кишинів відповів

Глава МЗС Росії Сергій Лавров оскандалився заявою про Молдову, сказавши, що її перетворюють у "анти-Росію". Кишинів відреагував на закиди російского міністра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

Що сказав Лавров

Очільник МЗС Росії заявив пропагандистському телеканалу "Россия 24", що Молдова після України нібито потрапила під вплив Заходу. Він звинуватив президента Молдови Майю Санду у тому, що та "рветься у НАТО" і "маючи румунське громадянство, готова об'єднатися з Румунією".

"Молдова - одна з країн, яку Захід хоче перетворити на чергову анти-Росію. Намагався і намагається він це зробити і щодо Грузії", - заявив Лавров.

Відповідь Молдови

Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції Молдови у коментарі ЗМІ зазначило, що заява Лаврова є частиною вже відомої загрозливої риторики російської дипломаті.

При цьому Лаврову нагадали про демократію та свободу вибору.

"Нагадуємо російській стороні, що Молдова йде шляхом європейської інтеграції. Молдова та її мешканці, незалежно від політичних чи геополітичних переваг, прагне до миру, свободи та демократії. Будемо вдячні всім країнам, у тому числі й Росії, за повагу до рішення нашого народу. Молдова чітко обрала своє майбутнє, і це майбутнє бути частиною вільного світу", - йдеться у заяві міністерства.