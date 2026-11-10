Лавров заявив, що РФ має власний план щодо нової "архітектури безпеки" в Євразії

Про позицію Кремля розповів міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час Міжнародного форуму з колективної безпеки в Москві. Він висловив сподівання, що адміністрація президента США Дональда Трампа продовжить діалог із Росією щодо формування нової системи безпеки в регіоні.

За словами Лаврова, мета таких переговорів - знайти "чесний баланс інтересів", за якого безпека жодної зі сторін не опиниться під загрозою.

Водночас російський міністр визнав, що поки не знає, як саме цього можна досягти.

"Як це зробити, не знаю. Це ще належить з'ясувати. У нас є свій позиційний документ", - заявив Лавров.

Він також згадав про Організацію Договору про колективну безпеку (ОДКБ), яка, за його словами, взаємодіє з іншими регіональними структурами. Серед них Лавров назвав Співдружність Незалежних Держав (СНД) та Шанхайську організацію співпраці.

Водночас глава МЗС РФ не розкрив конкретних положень документа та не пояснив, які саме зміни до системи безпеки в Євразії пропонує Москва.