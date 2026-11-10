RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Мирные переговоры Олешки Графики отключения света Война в Украине

Лавров заявил, что у РФ есть собственный план по новой "архитектуре безопасности" в Евразии

12:36 10.11.2026 Вт
2 мин
aimg Мария Науменко
Фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров (Getty Images)

Россия подготовила свой документ с видением новой архитектуры безопасности в Евразии. В Москве заявляют, что будущая система должна учитывать интересы всех сторон и не нарушать безопасность ни одной из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российскую службу "Интерфакс".

О позиции Кремля рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Международном форуме по коллективной безопасности в Москве. Он выразил надежду, что администрация президента США Дональда Трампа продолжит диалог с Россией по поводу формирования новой системы безопасности в регионе.

По словам Лаврова, цель таких переговоров – найти "честный баланс интересов", при котором безопасность ни одной из сторон не окажется под угрозой.

В то же время, российский министр признал, что пока не знает, как именно этого можно достичь.

"Как это сделать, не знаю. Это еще предстоит выяснить. У нас есть свой позиционный документ", – заявил Лавров.

Он также упомянул Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая, по его словам, взаимодействует с другими региональными структурами. Среди них Лавров назвал Содружество Независимых Государств (СНГ) и Шанхайскую организацию сотрудничества.

В то же время глава МИД РФ не раскрыл конкретные положения документа и не объяснил, какие именно изменения в систему безопасности в Евразии предлагает Москва.

Тема новой архитектуры безопасности Европы стала одной из ключевых в контексте переговоров о завершении войны в Украине.

В то же время президент Владимир Зеленский предостерег, что договоренности между Россией и европейскими странами без прекращения войны могут представлять угрозу. Он подчеркнул, что Украина не хочет повторения Ялтинских договоренностей и не согласится на решения, которые будут приниматься без участия.

Европейские страны также настаивают, что сначала Россия должна прекратить войну против Украины, и только после этого можно обсуждать ее претензии по безопасности континента.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
УкраинаРоссийская ФедерацияЛавров