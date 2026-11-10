Лавров заявил, что у РФ есть собственный план по новой "архитектуре безопасности" в Евразии

Россия подготовила свой документ с видением новой архитектуры безопасности в Евразии. В Москве заявляют, что будущая система должна учитывать интересы всех сторон и не нарушать безопасность ни одной из них.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российскую службу "Интерфакс".
О позиции Кремля рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Международном форуме по коллективной безопасности в Москве. Он выразил надежду, что администрация президента США Дональда Трампа продолжит диалог с Россией по поводу формирования новой системы безопасности в регионе.
По словам Лаврова, цель таких переговоров – найти "честный баланс интересов", при котором безопасность ни одной из сторон не окажется под угрозой.
В то же время, российский министр признал, что пока не знает, как именно этого можно достичь.
"Как это сделать, не знаю. Это еще предстоит выяснить. У нас есть свой позиционный документ", – заявил Лавров.
Он также упомянул Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая, по его словам, взаимодействует с другими региональными структурами. Среди них Лавров назвал Содружество Независимых Государств (СНГ) и Шанхайскую организацию сотрудничества.
В то же время глава МИД РФ не раскрыл конкретные положения документа и не объяснил, какие именно изменения в систему безопасности в Евразии предлагает Москва.
Тема новой архитектуры безопасности Европы стала одной из ключевых в контексте переговоров о завершении войны в Украине.
В то же время президент Владимир Зеленский предостерег, что договоренности между Россией и европейскими странами без прекращения войны могут представлять угрозу. Он подчеркнул, что Украина не хочет повторения Ялтинских договоренностей и не согласится на решения, которые будут приниматься без участия.
Европейские страны также настаивают, что сначала Россия должна прекратить войну против Украины, и только после этого можно обсуждать ее претензии по безопасности континента.