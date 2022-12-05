Лавров заявив про "підвищення ризиків" через відсутність стратегічного діалогу із США

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що відсутність переговорів зі США в рамках стратегічного діалогу загрожує "лавиноподібним підвищенням ризиків".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
"З жалем констатуємо, що зараз стратегічний діалог Росії і США, які мають найбільші ядерні арсенали і несуть особливу відповідальність за підтримання міжнародного миру і безпеки, утримується Вашингтоном в "замороженому" стані. Останнім відчутним результатом спільних зусиль на цьому напрямі стала домовленість про подальший розвиток", - сказав Лавров.
Він додав, що за відсутністі переговорної роботи з підтримки стратегічної стабільності наявні проблеми будуть накопичуватися. Це може призвести до "лавиноподібного підвищення ризиків".
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Сполучені Штати і Росія можуть відновити переговори про проведення інспекцій в рамках договору про скорочення наступального озброєння (ДСНО).
Пізніше стало відомо, що РФ скасувала зустріч з США щодо скорочення стратегічних наступальних озброєнь.
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