Лавров заявив про "підвищення ризиків" через відсутність стратегічного діалогу із США

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

"З жалем констатуємо, що зараз стратегічний діалог Росії і США, які мають найбільші ядерні арсенали і несуть особливу відповідальність за підтримання міжнародного миру і безпеки, утримується Вашингтоном в "замороженому" стані. Останнім відчутним результатом спільних зусиль на цьому напрямі стала домовленість про подальший розвиток", - сказав Лавров.

Він додав, що за відсутністі переговорної роботи з підтримки стратегічної стабільності наявні проблеми будуть накопичуватися. Це може призвести до "лавиноподібного підвищення ризиків".