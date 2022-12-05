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Лавров заявил о "повышении рисков" из-за отсутствия стратегического диалога с США

Фото: глава МИД России Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отсутствие переговоров с США в рамках стратегического диалога чревато "лавинообразным повышением рисков".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

"С сожалением констатируем, что сейчас стратегический диалог России и США, имеющих крупнейшие ядерные арсеналы и несущих особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности, удерживается Вашингтоном в "замороженном" состоянии. Последним ощутимым результатом совместных усилий в этом направлении стала договоренность о дальнейшем развитии ", - сказал Лавров.

Он добавил, что при отсутствии переговорной работы по поддержанию стратегической стабильности имеющиеся проблемы будут накапливаться. Это может привести к "лавинообразному повышению рисков".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Соединенные Штаты и Россия могут возобновить переговоры о проведении инспекций в рамках договора о сокращении наступательного вооружения (ДСНВ).

Позже стало известно, что РФ отменила встречу с США по сокращению стратегических наступательных вооружений .

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