Лавров заявил о "повышении рисков" из-за отсутствия стратегического диалога с США

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отсутствие переговоров с США в рамках стратегического диалога чревато "лавинообразным повышением рисков".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.
"С сожалением констатируем, что сейчас стратегический диалог России и США, имеющих крупнейшие ядерные арсеналы и несущих особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности, удерживается Вашингтоном в "замороженном" состоянии. Последним ощутимым результатом совместных усилий в этом направлении стала договоренность о дальнейшем развитии ", - сказал Лавров.
Он добавил, что при отсутствии переговорной работы по поддержанию стратегической стабильности имеющиеся проблемы будут накапливаться. Это может привести к "лавинообразному повышению рисков".
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Соединенные Штаты и Россия могут возобновить переговоры о проведении инспекций в рамках договора о сокращении наступательного вооружения (ДСНВ).
Позже стало известно, что РФ отменила встречу с США по сокращению стратегических наступательных вооружений .
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