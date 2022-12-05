Лавров заявил о "повышении рисков" из-за отсутствия стратегического диалога с США

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

"С сожалением констатируем, что сейчас стратегический диалог России и США, имеющих крупнейшие ядерные арсеналы и несущих особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности, удерживается Вашингтоном в "замороженном" состоянии. Последним ощутимым результатом совместных усилий в этом направлении стала договоренность о дальнейшем развитии ", - сказал Лавров.

Он добавил, что при отсутствии переговорной работы по поддержанию стратегической стабильности имеющиеся проблемы будут накапливаться. Это может привести к "лавинообразному повышению рисков".