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Лавров заявив про "новий підхід" США до переговорів: викликає позитивний відгук

12:59 09.09.2026 Ср
2 хв
Чи готовий Кремль до продовження діалогу?
aimg Юлія Капітонова
Фото: Сергій Лавров, глава МЗС РФ (Getty Images)

Американський підхід до мирного процесу у завершенні війни РФ проти України враховує поточну ситуацію на фронті.

З такою заявою виступив глава МЗС Росії Сергій Лавров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Первый канал".

За словами російського дипломата, Москві сподобалося те, що Вашингтон, мовляв, "враховує реалії на землі".

Лавров стверджує, що Кремль побачив у цьому позитивний сигнал, тому готовий до продовження діалогу.

"Це, звичайно, викликає у нас і позитивний відгук, і викликає готовність продовжувати з ними розмови", - запевнив глава МЗС РФ.

Він також додав, що команда президента США Дональда Трампа нібито визнає ці "базові речі", а також намагається знайти рішення.

На цьому тлі Лавров також відреагував на нові заклики європейських лідерів до миру. У цих заявах він якимось чином розгледів хитрий план союзників України.

Зокрема, він нагадав про слова президента Фінляндії Александра Стубба та прем'єр-міністерки Італії Джорджи Мелоні. Як відомо, вони публічно заявляли про необхідність терміново припинити вогонь на фронті.

"І за цим також приховується бажання виграти час - усі це чудово розуміють. І Володимир Зеленський навіть не приховує цього. Він каже: "Нам терміново необхідні ракети для систем Patriot та інші засоби протиповітряної оборони, ми маємо зберегти нашу державу", - цинічно заявив Лавров.

Глава МЗС РФ досі не розкриває, чи змогли американські посланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер домовитися з російським диктатором Володимиром Путіним про щось конкретне.

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Війна Росії проти УкраїниЛавровМирні переговориСполучені Штати Америки