Лавров заявил, что вопрос Крыма якобы закрыт: "власти Украины это поняли"

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров считает, что вопрос Крыма "закрыт". По его словам, украинские власти якобы это уже поняли.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на " РИА Новости ".

"Убежден, руководители Украины поняли, что вопрос Крыма закрыт", - заявил он.

Несмотря на то, что недавно в Киеве состоялся саммит Крымская платформа, Лавров считает, что вопрос Крыма "закрыт".

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что запуск Крымской платформы стал поражением для России.

Отметим, на учредительном саммите Крымской платформы в Киеве была подписана итоговая декларация, в которой Россия впервые была признана государством-оккупантом на международном уровне.

После этого Зеленский пригласил Россию присоединиться к Крымской платформе.