Лавров заявив, що питання Криму ніби-то закрите: "влада України це зрозуміла"
Голова Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що питання Криму "закрите". За його словами, українська влада ніби-то це вже зрозуміла.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "РИА Новости".
Попри те, що нещодавно в Києві відбувся саміт Кримська платформа, Лавров вважає, що питання Криму "закрите".
"Переконаний, керівники України зрозуміли, що питання Криму закрите", - заявив він.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що запуск Кримської платформи став поразкою для Росії.
Зазначимо, на установчому саміті Кримської платформи в Києві була підписана підсумкова декларація, в якій Росія вперше була визнана державою-окупантом на міжнародному рівні.
Після того Зеленський запросив Росію приєднатись до Кримської платформи.