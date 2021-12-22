Лавров заявил о трех треках переговоров с США по "гарантиям безопасности"

"Есть согласие с США привлечь три трека переговоров по гарантиям безопасности", - сказал Лавров.

По его словам, реакция США на предложения РФ является "деловой".

"Относительно реальной реакции, не риторической, а реальной реакции, я бы сказал, она деловая, со стороны наших американских коллег. Состоялась серия бесед на уровне внешнеполитических помощников президентов России и США, и вот по итогам очередного контакта по сути согласованы организационные модальности дальнейшей работы", - добавил Лавров.