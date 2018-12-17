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У РФ заявили про підготовку Україною провокації на кордоні з Кримом

Новини » Політика    17.12.2018 - 11:04
У РФ заявили про підготовку Україною провокації на кордоні з Кримом
Фото: Сергій Лавров (flickr.com/mfarussia)

Глава МЗС РФ заявив, що провокація нібито готується на останню декаду грудня

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що влада України нібито планує здійснити збройну провокацію на кордоні з анексованим РФ Кримом до кінця цього року. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на російські ЗМІ.

За словами глави МЗС Росії, провокація готується на останню декаду грудня.

"На останню декаду грудня Порошенко планує збройну провокацію на кордоні з РФ, на кордоні з Кримом", - заявив Лавров.

Нагадаємо, раніше глава держави Петро Порошенко заявив, що загроза масштабного вторгнення Російської Федерації на територію України є і продовжує існувати.

РБК-Україна також писало, що на прес-конференції Порошенко розповів, що воєнний стан, який діє у 10 областях України, буде продовжено тільки в разі широкомасштабного вторгнення військ Російської Федерації.

Додамо також, глава українського парламенту Андрій Парубій у ході свого робочого візиту закликав Південну Корею підтримати резолюцію ООН про мілітаризацію Криму. Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко підкреслив, що нова резолюція про мілітаризацію анексованого Росією Криму містить більш гострі сигнали на адресу Росії, ніж всі попередні.

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