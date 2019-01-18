Лавров прокомментировал закрытие Украиной избирательных участков в РФ

Фото: Сергей Лавров (flickr.com/mfarussia)

Лавров заявил, что такое решение призвано "повлиять на результаты голосования"

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что закрытие Украиной избирательных участков на территории РФ призвано "повлиять на результаты голосования". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

Лавров заявил, что руководство Украины решило не открывать избирательные участки в РФ на президентских выборах 31 марта 2019 года, чтобы повлиять на результаты голосования в пользу нынешней власти.

"За решением не открывать выборные участки в дипломатических миссиях Украины в России видим стремление искусственно повлиять на результаты выборов в пользу действующей власти", - отметил Лавров.

Напомним, ранее сообщалось, что 31 декабря 2018 года Центризбирком решил удалить из перечня иностранных избирательных участков постоянные участки, которые ранее располагались в Российской Федерации.

По словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, главным мотивом, который обуславливает закрытие участков в РФ, является безопасность. Климкин отметил, что РФ является страной-агрессором и проводить выборы ее территории опасно для избирателей.