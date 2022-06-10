Лавров заявил, что Кремль не будет отвечать на санкции Украины против Путина

Россия не будет реагировать на санкции Украины против главы Кремля Владимира Путина и других чиновников.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " РИА Новости ".

Глава МИД России считает, что на указ президента Владимира Зеленского о санкциях не нуждается в ответе со стороны России.

"Я не думаю, что это достойно какого-то конкретного шага с нашей стороны - чем бы дитя ни тешилось", - заявил он.