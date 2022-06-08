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Лавров заявил о готовности предоставить гарантии при разминировании Украиной портов

Фото: министр закордонних справ РФ Сергей Лавров (kremlin.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Россия готова оформить гарантии безопасности подхода судов после разминирования Украиной портов. Москва не будет пользоваться этим в целях войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, которого цитирует "РИА Новости".

"Когда и если Украина пойдет на разминирование и позволит вывод кораблей из своих портов, мы не будем пользоваться этой ситуацией в пользу спецоперации. Это гарантии президента России и мы готовы это оформить тем или иным способом", - сказал Лавров.

Позиция Украины

Отметим, как ранее заявлял президент Владимир Зеленский, наилучшими гарантиями для разблокирования украинских портов для вывоза зерна станет размещение вооружения в Украине, в частности противокорабельных систем.

Напомним, сегодня в Анкаре состоялись переговоры глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу о разблокировании украинских портов и вывозе зерна по Черному морю. Во время которых обе стороны сделали ряд заявлений во время совместного брифинга.

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