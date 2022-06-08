RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Лавров заявив про готовність надати гарантії при розмінуванні Україною портів

Фото: міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров (kremlin.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Росія готова оформити гарантії безпеки підходу суден після розмінування Україною портів. Москва не користуватиметься цим у цілях війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС РФ Сергія Лаврова, якого цитує "РІА Новини".

"Коли і якщо Україна піде на розмінування та дозволить виведення кораблів зі своїх портів, ми не користуватимемося цією ситуацією на користь спецоперації. Це гарантії президента Росії і ми готові це оформити тим чи іншим способом", - сказав Лавров.

Позиція України

Зазначимо, як раніше заявляв президент Володимир Зеленський, найкращими гарантіями для розблокування українських портів для вивезення зерна стане розміщення озброєння в Україні, зокрема протикорабельних систем.

Нагадаємо, сьогодні в Анкарі відбулися переговори глав МЗС Росії і Туреччини Сергія Лаврова і Мевлюта Чавушоглу про розблокування українських портів і вивезення зерна по Чорному морю. Під час яких обидві сторони зробили низку заяв під час спільного брифінгу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Лавровпродовольственный кризис