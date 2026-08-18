Лавров "записав" Британію в учасники війни з Росією

Лавров, коментуючи заяви щодо використання Україною британського озброєння, заявив, що Росія нібито має право діяти у відповідь, якщо вважатиме, що її інтересам або власності завдають шкоди.

"Знаєте, мені шкода Британію, якщо вона буде воювати до самого кінця", - сказав російський міністр.

За його словами, Москва може розцінювати пряме залучення британських ракетних військ до ударів по території РФ як участь Британії у війні.

"Ми так само маємо право розглядати ось це гордо оголошене пряме залучення британських ракетних військ до ударів по Російській Федерації як участь у війні з усіма витікаючими з цього наслідками", - заявив Лавров.

Що відомо про використання Україною британських дронів

Нагадаємо, The Times повідомило, що українські військові використовують британські безпілотники для завдання далекобійних ударів по цілях у материковій частині Росії.

За інформацією видання, серед використаних Україною безпілотників є британські апарати, зокрема реактивний Nyan, розроблений BAE Systems.