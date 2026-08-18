Лавров "записал" Британию в участники войны с Россией

Лавров, комментируя заявления по использованию Украиной британского вооружения, заявил, что Россия якобы имеет право действовать в ответ, если сочтет, что ее интересам или собственности наносят ущерб.

"Знаете, мне жалко Британию, если она будет воевать до самого конца", - сказал российский министр.

По его словам, Москва может расценивать прямое вовлечение британских ракетных войск в удары по территории РФ как участие Британии в войне.

"Мы также имеем право рассматривать вот это гордо объявленное прямое привлечение британских ракетных войск к ударам по Российской Федерации как участие в войне со всеми вытекающими из этого последствиями", - заявил Лавров.

Что известно об использовании Украиной британских дронов

Напомним, The Times сообщило, что украинские военные используют британские беспилотники для нанесения дальнобойных ударов по целям в материковой части России.

По информации издания, среди использованных Украиной беспилотников есть британские аппараты, в том числе реактивный Nyan, разработанный BAE Systems.